Caltanissetta. Il Cefpas per la prima volta al Meeting di Rimini e si conferma modello virtuoso su scala nazionale.

Da oggi 20 al 25 agosto il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario, approda, per la prima volta, al Meeting di Rimini con uno spazio importante all’interno dell’area espositiva della Regione Siciliana perché il CEFPAS, rappresenta un modello virtuoso su scala nazionale.

Il “Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini” è un’importante manifestazione nel panorama degli eventi umanistici che si svolgono in Italia e in Europa, ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali, sociali e scientifiche.

Il CEFPAS presenterà la propria offerta formativa, le attività del Cemedis (Centro Mediterraneo di simulazione ) e della Struttura tecnica di Progettazione, che attraverso la nuova metodologia BIM (Building Information modeling) punterà a una significativa operazione di restyling dell’intero campus CEFPAS. In particolare, nello spazio assegnato a Rimini sarà allestita un’area di simulazione e ci saranno dei momenti di dimostrazioni ed esercitazione pratica sulla Rianimazione cardiopolmonare e si proietteranno i Render del nuovo assetto del Centro e le fasi di lavorazione dei progetti in BIM.

Il CEMEDIS un ‘esperienza unica nel Sud-Italia dispone delle più avanzate tecnologie disponendo di simulatori ad alta fedeltà di pazienti adulti, pediatrici e ostetrici collegati ad un impianto che consente la registrazione e la revisione delle procedure messe in opera dai partecipanti nel corso della simulazione. Le sale regia e le sale per le esercitazioni pratiche completano la dotazione del CEMEDIS.

“La vetrina del Meeting di Rimini – conclude il Direttore del Centro l’Ing. Roberto Sanfilippo – rappresenta un momento positivo e di respiro per una Sicilia che cambia, si rinnova e si mette a passo con i tempi in una sfida sempre votata alla crescita generale dei servizi sanitari .”