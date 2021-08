Accadeva nel Medioevo…

Nel Medioevo accadevano cose un po’ difficili da capire oggi. I commercianti di cavalli che erano diventati troppo vecchi per essere venduti tendevano a inserire delle anguille nel retto dei loro animali: il cavallo, a causa dell’anguilla, iniziava a diventare molto più irrequieto, iniziando a muoversi e sembrando “vivace”… ciò dava l’impressione al compratore che la creatura fosse molto più giovane di quanto in realtà non fosse. Più tardi, i venditori di cavalli decisero di abolire questa tecnica… non per compassione verso l’animale, semplicemente perché si resero conto che era molto più facile ottenere lo stesso effetto utilizzando lo zenzero, invece che un’anguilla.