CALTANISSETTA – Era morto da qualche giorno, l’uomo rinvenuto cadavere nel corso della mattinata dalle forze di polizia in uno stabile in via Alaimo, sulle scale all’interno dell’edificio, nel “cuore” di Caltanissetta.

Le forze dell’ordine erano state avvertite dal proprietario dell’immobile allarmato dalla mancanza di notizie da parte del suo unico inquilino, uno straniero, ultrasettantenne.

Il corpo è stata trasportato all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia.