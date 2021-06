Caltanissetta. Cisl Fp sollecita l’Asp su produttività, buoni pasto e progressioni orizzontali per i dipendenti.

CALTANISSETTA Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa con il quale la Cisl Fp Ag, Cl, En chiede e sollecita l’Asp ad erogare la produttività 2019 e i buoni pasto ai dipendenti dell’Asp di Caltanissetta oltre a chiedere l’attivazione della procedura per le progressioni economiche orizzontali.

“La Scrivente Organizzazione Sindacale CISL FP Ag Cl En si chiede quale sia stato il motivo che abbia indotto l’amministrazione a non erogare la produttività relativa all’anno 2019, oltre tutto la stessa nelle precedenti delegazioni trattanti si era impegnata a saldare tale spettanza nel corrente mese. Dopo questo periodo particolare, dove la pandemia ha condizionato la vita di tutti quanti, il personale dipendente si vede negato un riconoscimento economico dovuto.

Ci auguriamo che questa spettanza economica, venga definitivamente erogata nel mese di Luglio. Sembrerebbe che le Unità Operative esitate dall’Organismo Indipendente della valutazione della performance siano soltanto 43 su un totale di circa 120. Chiediamo e pretendiamo un impegno concreto all’Amministrazione, per far sì che gli organi preposti agiscano in tempi rapidi, anche con sedute straordinarie nella valutazione delle rimanenti unità operative. Non vorremmo che la produttività 2019 fosse saldata insieme alla tredicesima mensilità del 2021.

Chiediamo all’Amministrazione di ottemperare nell’immediato al contratto (art.29 del CCNL integrativo del 20/09/2001 e all’art 4 del CCNL del 31/07/2009 mensa), al fine di ristorare tutti quei dipendenti che hanno DA TEMPO maturato il diritto alla mensa con modalità sostitutive. Inoltre Chiediamo e sollecitiamo una forte accelerazione per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali, dopo che tutti i dipendenti interessati hanno presentato istanza per partecipare al bando, ancora oggi a distanza di diversi mesi, siamo in attesa che l’Amministrazione provveda a deliberare le Commissioni per la valutazione dei titoli dei concorrenti. In conclusione auspichiamo che l’Amministrazione ponga in tempi brevi le soluzioni del caso. Se ciò non accadesse saremo costretti a intraprendere tutte le iniziative possibili per arrivare al risultato dovuto.

La Segreteria CISL FP AG CL EN

Il Segretario Generale Salvatore Parello

Il Segretario Territoriale Giovanni Luca Vancheri

Il Segretario Aziendale ASP CL Antonino Guagenti