Sicilia Zona Gialla dal 15 febbraio? Musumeci frena e aspetta i dati

Chi ipotizzava un “liberi tutti” in Sicilia da lunedì 15 febbraio dovrà (almeno per il momento) rimanere deluso.

Il Governatore Nello Musumeci rimane “tiepido” davanti a questa proposta di passaggio alla “zona gialla”.

«Grazie a Dio possiamo guardare con ottimismo anche al passaggio di zona ha esordito il Presidente durante una conferenza stampa nella quale si è affrontato il tema dei contagi da Covid 19 -. Ancora oggi siamo e dobbiamo essere in zona arancione, perché i numeri non sono assolutamente confortanti per potere cambiare colore, ma l’obiettivo nostro è di lavorare perché prima possibile si possa cambiare colore della zona e consentire a tutti gli operatori di potere tornare a lavorare.

Per sapere se la Sicilia potrà passare a zona gialla aspettiamo i dati di venerdì. Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi registrati nella giornata di martedì”.

A pesare, per Nello Musumeci, è anche l’assenza di un Governo nazionale che abbia una prospettiva di gestione dell’emergenza e il ritardo sulla tempistica delle vaccinazioni, aspetti che rendono più difficile la programmazione per le Regioni.