Mussomeli, senso unico in Via della Regione: Tratto Via Caltanissetta e Via Vittorio Emanuele Orlando. Si può solo scendere

MUSSOMELI – E’ stato istituito il senswo univo di marcia tra la Via Caltanissetta e Via Vittorio Emanuele Orlando. E’ stata firmata infatti l’ordinanza sindacale con sollecita comunicazione alla cittadinanza. Così il sindaco Catania: “ho appena firmato la ordinanza sindacale n° 24 che istituisce, a partire dai prossimi giorni, il senso unico di marcia nella Via della Regione, nel tratto compreso tra la Via Caltanissetta e la Via Vittorio Emanuele Orlando. In altri termini si potrà solamente scendere dalla Scuola di Via Madonna di Fatima alla Via Caltanissetta (strada vicino cassa mutua).

Il senso unico si rende necessario per due motivi:

1) Evitare l’ingorgo che molto spesso si crea in quel punto;

2) Dare la possibilità di posteggiare da un lato.

Invito dunque gli automobilisti al pieno rispetto del senso unico al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative”.