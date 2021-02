Grigliata all’ingresso di una scuola. A Noto denunciate 6 persone dalla Polizia.

Non solo scelgono l’ingresso di una scuola per una grigliata, ma vi collocano un tavolino ben imbandito per consumare la loro grigliata che stavano preparando.

Un piano che, tuttavia, non è andato a buon fine in quanto sono stati scoperti dalla Polizia e sanzionati. E’ quanto accaduto a Noto dove sei persone hanno organizzato una grigliata.

Le sei persone sono state denunciate per violazione delle norme legate al contenimento della pandemia. Inoltre sono stati deferiti in Procura “per accensioni pericolose in concorso e rifiuto di indicazioni sull’ identità personale”. Per loro una multa complessiva di 2400 euro.