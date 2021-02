Governo Draghi, completata squadra ora sprint vaccini e Ue

Completata la squadra di governo con la nomina dei sottosegretari, il governo accelera sulla lotta al Covid-19, sulla campagna vaccinale e sulla scrittura del piano italiano per il Next generation Ue. Scontato qualche malumore per la definizione della lista di viceministri e sottosegretari. Il M5s prosegue nel suo dibattito interno dopo la spaccatura seguita alla nascita del governo Draghi, mentre parte del Movimento invoca un ruolo per l’ex premier Giuseppe Conte.

Il Pd si riunisce invece in una direzione convocata per discutere del tema della parita’ di genere dopo le polemiche per la delegazione dem di governo tutta al maschile. Ma gia’ da stamane l’esecutivo e’ al lavoro sui due fronti: pandemia e Recovery. I ministro della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini, in un vertice con Regioni e Comuni, istruiranno le proposte da portare al Consiglio dei ministri che dovra’ decidere le nuove misure, in parte annunciate ieri da Speranza al Parlamento, per contrastare la pandemia.

Nel pomeriggio poi il premier Mario Draghi partecipera’ da remoto al Consiglio Ue incentrato sulla lotta al Covid-19 e sul rafforzamento della campagna vaccinale. Molte le riunioni anche sull’altro fronte caldo del governo, la riscrittura del piano italiano per il Next generation Ue. Sono infatti giorni caldi per i ministeri direttamente coinvolti, impegnati a completare le strutture tecniche dedicate al Recovery: i titolari dei diversi dicasteri hanno avuto diversi incontri bilaterali per avviare un coordinamento e mettere su carta i progetti che l’Italia intende attuare, dal digitale al green, dall’istruzione alla Pubblica amministrazione.