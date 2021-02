Donna uccisa in casa a Palermo; marito si presenta in caserma.

Una donna di 32 anni, è stata uccisa in casa a Palermo. Il marito della vittima si è presentato in caserma alla stazione Uditore. La coppia ha tre figli.

I carabinieri hanno trovato la donna uccisa a coltellate nel bagno dell’abitazione. E’ in corso l’ispezione da parte del medico legale. I carabinieri stanno sentendo il marito in caserma.



La donna trovata morta in casa a Palermo si chiama Piera Napoli, e ha 32 anni. Il marito, che ora si trova in caserma, è Salvatore Baglione. La vittima è una cantante neomelodica. (Ansa).