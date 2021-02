Caltanissetta, MOVI lancia #1euroafamiglia a sostegno dei nuclei in difficoltà

Il Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta (MOVI) ha lanciato un’iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà.

“Oggi, a un anno dall’inizio della pandemia in Italia, con la Fondazione Forum delle Associazioni Familiari di cui sono presidente, lanciamo #1euroafamiglia una sorta di azionariato popolare delle famiglie per le famiglie – ha dichiarato il presidente nisseno Filippo Maritato -. Durante il lockdown ci sono arrivate lettere e donazioni per le famiglie che avevano una difficoltà temporanea. Persone, famiglie che spontaneamente si sono messe a disposizione di chi aveva perso il lavoro o aveva un contratto atipico”.

Le necessità, in questi mesi di chiusura, sono state numerose e urgenti e non sempre esclusivamente legate a mettere del cibo a tavola. Pagare qualche rata del mutuo, un mese di affitto o la rata della macchina. Necessità impellenti che non potevano essere prorogate o i danni, economici e morali, sarebbero stati ben più gravi.

Richieste che hanno spinto il MOVI Caltanissetta a estendere la sua rete di servizi e supporto per le famiglie: “abbiamo cercato di dare una struttura a questa generosità allargando il progetto a tutti noi”.

Per avere ulteriori informazioni sulle opportunità e sulle modalità per chiedere aiuto il presidente Maritato invita a visitare il portale fondofamiglie.org

Le richieste, però, rimarranno inesitate se non si crea, contestualmente, una rete di benefattori pronta a supportare i propri concittadini donando anche un solo euro. Per tutti coloro i quali vorranno contribuire, anche con un solo euro, è possibile accedere al portale https://fondofamiglie.org/donations/uneuroafamiglia/ oppure https://bit.ly/3dzCFCK

Il MOVI non si è posto solo come organizzatore della raccolta fondi e curatore della distribuzione. “Siamo un’unica famiglia – ha precisato Filippo Maritato -, e a volte è bene ricordarcelo. Fare una donazione o inoltrare questo messaggio a tutti i propri contatti è già un’occasione di supporto. Tutti possono e devono contribuire secondo le loro possibilità e anche noi ci sentiamo responsabilizzati da questa chiamata. I costi organizzativi legati all’iniziativa, infatti, saranno esclusivamente a carico nostro. Per i benefattori di questo progetto un euro vale un euro”.