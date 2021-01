Usa: farmacista arrestato per aver sabotato 500 dosi di vaccino

La polizia del Wisconsin ha arrestato un farmacista che era stato licenziato nei giorni scorsi da un ospedale perche’ sospettato di aver rimosso deliberatamente da una cella frigorifera, per scopi al momento non noti, piu’ di 500 dosi di vaccino anti-Covid. Alcune delle dosi sono state somministrate prima che il personale del centro medico Aurora Health si rendesse conto che il farmaco era stato rovinato e si teme ora che non abbiano effetto. In un primo momento, riferisce la Bbc, i funzionari dell’ospedale pensavano che l’errore fosse stato commesso inavvertitamente, ma in seguito il farmacista ha riconosciuto di aver intenzionalmente rimosso i vaccini dalle celle frigorifere.