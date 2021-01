Mussomeli, No del Consiglio comunale all’inserimento delle aree PA-15 e CL-18 nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi

MUSSOMELI – Presente il Sindaco Catania e l’intera giunta comunale, si è riunito, presso la sala consiliare “Francesca Sorce”, Il consiglio comunale convocato dal Presidente avv. Gianluca Nigrelli. Erano presenti 15 componenti su 16. Presente anche il nuovo segretario dott. Francesco Piro. In merito alla trattazione “Commissione Consiliare Temporanea Aiuti Emergenza da SARS. Covid 2, sono stati eletti componenti i consiglieri Schifano, Morreale e Mancino.

Successivamente, dopo gli interventi del Presidente del Consiglio Nigrelli,del Sindaco Catania e dei Consiglieri Pasquale Mistretta ed Enzo Munì, è stato approvato all’unanimità il quarto punto all’ordine del giorno riguardante la proposta di chiedere al Governo Nazionale la rimozione dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee delle aree PA-15 (ricompresa nei territorio dei Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana e classificata come AREA C e CL-18 (ricompresa nel territorio del Comune di Butera e classificata come AREA B). (IL VIDEO)