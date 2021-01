Mp service offre lavoro in presenza e in modalita’ smart working con regolare contratto. Leggi di più

Mp service , azienda che ha maturato decennale esperienza nel settore Call Center e Contact Center, punta ad offrire una valida e concreta realtà lavorativa alla nostra città di Caltanissetta

“Miriamo a realizzare un progetto ambizioso che possa creare “professionalità” del settore, garantendo una solidità che possa perpetuare nel tempo . Da anni ormai lavoriamo con il semplice scopo di creare una comunità lavorativa che sia autorevole e affermata.” – spiega uno dei responsabili del progetto – “Il nostro obbiettivo è quello di riconoscere il merito e l’impegno di ogni singolo collaboratore/trice.” -continua- “e a tal proposito, crediamo che la gratificazione economica, in primis, e lavorativa sia necessaria per quello che stiamo realizzando nelle sedi di Caltanissetta ed Enna , ovvero un ambiente sano e motivante. Siamo in grado di definirci una reale alternativa ed una seria soluzione lavorativa per il territorio sia in presenza che in modalita’ smart working . Chi stiamo cercando per il nostro team? Persone che abbiano già maturato esperienza nel settore e che vogliano riconosciuto il proprio valore o chi abbia la concreta voglia di mettersi in gioco. Offriamo regolare contratto a norma di legge, con una base fissa stabilita dal CCNL, a cui vanno aggiunti bonus aziendali e interessanti incentivi sul merito.”

È possibile inviare la propria candidatura a mezzo mail all’indirizzo mpservicecallcenter@gmail.com allegando il proprio Curriculum Vitae. I profili in linea con le caratteristiche ricercate, verranno contattati per fissare colloquio conoscitivo presso gli uffici dell’azienda.

Una seria possibilità in più per Caltanissetta e per i suoi cittadini, ma soprattutto una chiara risposta, quella della società Élite, alla comune necessità di creare nuove forme occupazionali che diano volto ad idee, programmi e progetti vincenti.