Curiosità e natura. I panda non hanno un posto specifico dove addormentarsi, dormono ovunque capita

Il panda gigante è un mammifero originario della Cina centrale. Sono molto simili agli orsi ma hanno caratteristiche diverse, come il sesto dito che gli orsi non possiedono. Questa specie è conosciuta soprattutto per il loro carattere pacato e dormiente; infatti passano molte ore della giornata a dormire oppure a mangiare tradizionalmente bambù. La loro dieta e basata esclusivamente su canne di bambù o piccoli germogli di altre piante, anche se è un animale carnivoro. Come tutti sanno, il panda è un animale molto tranquillo e pacifico, ama giocare e riposarsi di continuo.

Una vita molto tranquilla

I panda sono animali, come detto prima, molto tranquilli per cui mangiando cibo a basso contenuto calorico, evitano di compiere grandi sforzi inutili. Dopo aver mangiato a sufficienza amano dormire o riposarsi, senza nessuna preoccupazione verso gli altri.

In natura i panda dormono su di un lato oppure rannicchiati. Se in natura il panda dorme moltissime ore, in cattività la maggior parte del tempo lo trascorre dormendo, senza la necessita di procurarsi del cibo. In cattività dorme spesso tra i rami degli alberi, con il muso coperto dalle zampe. Come altri animali, anche i panda amano sbadigliare e stiracchiarsi prima e dopo il riposo. Questo fatto viene riportato da tutti gli zoo: i panda hanno un modo davvero strano di dormire.

Quando si addormentano non cercano la comodità, cadono semplicemente nel sonno in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Queste sono le abitudini principali che un panda gigante possiede.

Il panda non va in letargo, come solitamente è abituato l’orso. L’ambiente in cui vive, essendo un clima mite, non lo obbliga a trovare un rifugio per l’inverno, ma può capitare di rifugiarsi in una grotta per alcuni mesi.