Covid, Salvini: “Ok chiusure ma servono rimborsi automatici”

“Su eventuali chiusure abbiamo detto al governo ‘se la situazione sanitaria lo richiede procedete’, però come in Germania con rimborsi automatici per tutte le attività daneggiate, con fatti e non con promesse”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, riferendo che “in Germania ci sono fino a 10mila euro per lavoratori autonomi e microimprese”.

Quanto alla questione degli spostamenti, “il giorno di Natale tutta Europa permette alle famiglie di ritrovarsi in maniera prudente e numericamente controllata, intorno al tavolo, senza chiudere in casa, dividere, separare, allontanare. Dunque tutela della salute ma anche buonsenso e vita, è quello che noi vorremmo per il Natale”.

In una dichiarazione per i tg Salvini ha poi detto: “Mentre incredibilmente le forze di governo stanno litigando di rimpasti e poltrone, noi ci occupiamo di salute e lavoro. Di salute per evitare che l’arrivo dei vaccini trovi l’Italia ultima in Europa perchè mancano aghi, siringhe e gli strumenti necessari a vaccinare chi vorrà farsi vaccinare. Sulla scuola è impensabile pensare di mandare tutti i nostri figli a scuola senza aver incrementato il trasporto pubblico e ridotto il numero di bimbi nelle classi”.