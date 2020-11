Treno Modica- Caltanissetta travolge un bus, ferito l’autista

–

Un pullman di linea, rimasto bloccato sulle rotaie dopo la chiusura del passaggio a livello all’ingresso di Vittoria (Ragusa), è stato travolto da un treno regionale sulla linea Modica-Caltanissetta.

Il bus aveva a bordo soltanto 4 passeggeri, prontamente fatti scendere dall’autista che è rimasto leggermente ferito.

Il pullman è invece stato trascinato dal treno per circa 100 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Da ieri, Vittoria è stata dichiarata zona rossa per l’emergenza Covid 19 e sembrerebbe che il pullman sia rimasto bloccato sulle rotaie perché in fila per i controlli al posto di blocco all’ingresso in città.

Foto: archivio