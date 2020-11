Mussomeli, l’Istituto “Hodierna” dice no alla violenza sulle donne

MUSSOMELI – L’I.I.S. “G.B. Hodierna” anche nell’anno della pandemia aderisce con proprie iniziative alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Covid non ha fermato l’impegno della scuola che, anche a distanza, ha svolto momenti di riflessione nelle classi. E’ stato realizzato un video con le immagini delle attività, incontri e testimonianze organizzate negli anni precedenti e foto realizzate sulle classi virtuali ove gli studenti indossano una mascherina bianca con la scritta in rosso “NO”, il cui filo conduttore è la canzone “la voce del no contro la violenza non la spegne nessuno… nonostante la distanza non la spegne nessuno”. Gli studenti hanno partecipato con interesse a laboratori virtuali immaginando di trovarsi in presenza a manifestare la propria indignazione verso questo fenomeno ancora diffuso nella nostra società. Attività sicuramente utili per prevenire questo fenomeno, superando atteggiamenti discriminatori volti a sminuire il valore di una donna non riconoscendone i meriti nella vita pubblica e privata. L’I.I.S. “G.B.Hodierna” aderisce, inoltre, alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in collaborazione con le associazioni culturali: Pro Loco, FI.DA.PA., B.C. Sicilia, Collettivo Semplicità, Strauss e Collettivo Amarena.