Unioni civili, Papa Francesco: “Serve legge per tutela coppie omosessuali”

E’ opportuno garantire che le coppie omosessuali siano “legalmente coperte”, secondo Papa Francesco. Il commento è contenuto in una intervista al regista americano Evgeny Afineevsky nel film documentario “Francesco”.

In una anticipazione della pellicola, il sito statunitense Catholic News Agency riporta che il Papa si dice favorevole ad una legge di “unioni civili” in modo che le coppie con persone dello stesso sesso siano “legalmente coperte”. Gli omosessuali, dice il Papa a quanto riportato, sono “figli di Dio” e non devono essere esclusi dalla loro famiglia.