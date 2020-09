Eccellenza. La Sancataldese vince e va in testa. Sconfitta della Nissa a Monreale. Non basta il gol di Calaiò.

Vittoria Sancataldese, la seconda di fila in questo inizio stagione, e sconfitta Nissa, la prima stagionale. Primo posto per la Sancataldese nel girone A di Eccellenza a punteggio pieno, solo un punto nelle prime due partite per la Nissa.

Proprio la Nissa ha perso 2-1 sul campo del Monreale una partita che, pure, la squadra di Angelo Bognanni aveva preso in mano per larghi tratti. In vantaggio con un gol di Calaiò dopo appena 8 minuti, la Nissa nel primo tempo aveva legittimato il vantaggio sprecando almeno tre palle gol con Treppiedi, De Luca e Priola.

Nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Galeoto del Monreale, sono arrivate in pochi minuti due espulsioni per la Nissa con Treppiedi e Cordaro. Il Monreale, potendo contare sulla superiorità numerica, ha alzato il baricentro della manovra cogliendo prima il pari con Zammitti su angolo e poi passando sul 2-1 con un rigore ancora trasformato da Riccobono.

Nel finale la Nissa ha avuto la possibilità di pareggiare i conti, ma c’è stata, complice anche tanta stanchezza, troppa imprecisione sotto porta. Per la squadra biancoscudata una sconfitta amara in vista del derby di domenica prossima con la Sancataldese.

A proposito di Sancataldese, i verdeamaranto di mister Alessandro Settineri (nella foto) hanno battuto con un sofferto 3-2 finale il Don Carlo Misilmeri. Partita ricca di gol ed emozioni con la Sancataldese in vantaggio al 26′ con Di Giuseppe, poi i palermitani prima la pareggiano con Mendola al 35′ e poi passano in vantaggio con Mercanti al 72′. Nel finale, tuttavia, prima all’ 85′ Di Giuseppe pareggia e infine al 90′ è D’Angelo a dare tre punti che valgono il primato in classifica per la Sancataldese.

E domenica prossima c’è il gran derby di campionato tra Nissa e Sancataldese, con i biancoscudati che puntano a riscattare questo avvio di stagione ancora senza vittorie e i verdeamaranto che, invece, intendono proseguire nella serie vincente di questo inizio di stagione. (Foto Sancataldese Calcio Official).