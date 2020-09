Ci vorrà il certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data del 16 settembre 2020 per partecipare all’esame di abilitazione per Consulente del Lavoro.

CALTANISSETTA. Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, Rag. Rosalia Lo Brutto, viste le comunicazioni del Consiglio Nazione dell’Ordine dei Consulenti del lavoro circolare n. 1166 del 16 luglio 2020 e del 17 Luglio 2020, ha reso noto tramite comunicato stampa che potranno partecipare all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, i candidati, in possesso di certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data del 16 settembre 2020 (termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione).

Inoltre, in considerazione della posizione espressa dal Ministero del lavoro, potranno partecipare all’esame anche i candidati in possesso di certificati di compiuta pratica rilasciati da più di 5 anni, purchè in corso di validità alla data del 31 gennaio 2020 (data di pubblicazione del bando di indizione dell’Esame di Stato in Gazzetta Ufficiale ).