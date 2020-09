Cgil Fp: “A rischio la chiusura della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del Fp Cgil Caltanissetta sulla paventato rischio di chiusura della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela.

“Rischia la chiusura la Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, sicuramente sarà ridimensionata dall’accorpamento con le Camere di Agrigento e Trapani, dove Trapani sarà la sede centrale.

Questa volta il temine perentorio è dettato dall’art. 61 del D. L. n. 104 del 14/08/2020, entro il 15 ottobre 2020 dovrà avvenire l’accorpamento, pena la nomina di un unico Commissario Straordinario. Considerando che il personale di ruolo oggi è composto da solo 6 unità e che alcuni di loro sono prossimi alla pensione il destino della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela sembra segnato.

D’altronde la città di Caltanissetta è abituata alla chiusura delle strutture pubbliche come la Banca d’Italia, il Distretto Militare, la Telecom sotto gli occhi e l’inerzia di tutti. Anche oggi la CCIAA di Caltanissetta e Gela non avrebbe i numeri per erogare i sui servizi, se non si avvalesse di personale precario al quale scadrà il contratto il 31 dicembre prossimo. Personale precario che lo scorso anno è stato illuso e preso in giro da coloro che hanno avuto la faccia tosta di festeggiare con loro il passaggio di ruolo, ben sapendo che la strada era ancora lunga da perseguire.

Dove sono oggi queste persone che hanno fatto stappare lo spumante? Che cosa hanno fatto in quest’ultimo anno? Purtroppo la categoria dei precari della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela non interessa nessuno, notiamo un assopimento generale che non riguarda soltanto l’interesse per il personale precario ma, ripetiamo, il mantenimento dell’Ufficio. A nulla sono serviti lo scorso anno gli incontri con il Segretario Generale, che viene a scavalco da Agrigento, con il Commissario Straordinario, con il Sindaco e financo a nulla sono serviti i tavoli tecnici svolti in Prefettura richiesti dai Sindacati.

Ci chiediamo: è mai possibile che la vertenza della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela debba essere posta soltanto dai lavoratori precari che tengono al loro posto di lavoro? O sarebbe corretto dire che questa vicenda riguarda tutta la Città con in prima linea le istituzioni che la rappresentano, a partire dal Sindaco, dal Commissario Straordinario, dal Segretario Generale, dai Deputati regionali e nazionali del territorio. Per quanto sopra si chiede l’organizzazione e la partecipazione a un tavolo tecnico che affronti in maniera costruttiva l’argomento suddetto.

Il Coordinatore Dip. Regionali FPCGIL Giancarlo LA ROCCA

Il Segretario Generale FPCGIL Rosanna MONCADA