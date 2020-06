Caltanissetta, Matilde Falcone: “Mozione per intitolare strada a Adnan Siddique”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Oggi alle 19,00 sarò presente alla fiaccolata per ricordare il sacrificio di Adnan. Il coraggioso Adnan è stato ucciso per aver aiutato i suoi fratelli Pakistani a denunciare lo sfruttamento del caporalato nelle campagne. Adnan ha dato un contributo per sconfiggere l’omertà, una gravissima piaga ancora presente in Sicilia.

Adnan è un esempio da seguire e da onorare. È un dovere , per me, essere presente stasera , sia da cittadina che da consigliere comunale. Mi batterò sempre per la legalità, la legalità non guarda il colore della pelle e nemmeno il colore politico. Lavorare ed impegnarsi per stabilire la legalità , è il precipuo dovere di un’amministratore, ed io mi sto impegnando per questo.

Affinché Adnan venga ricordato da tutti i nisseni, presenterò in consiglio una mozione, per intitolare a lui una strada nella nostra città, così chiunque passerà da lì, leggerà il nome di un ragazzo venuto dal Pakistan nella speranza di una vita migliore ,che ha perso la vita per l’alto senso di onestà e giustizia che possedeva. Mi auguro che questa iniziativa venga accolta unanimamente da tutto il consiglio comunale ,ed è per questo motivo che che confido nella umanità e sensibilità dei miei colleghi.

Matilde Falcone consigliere comunale di Caltanissetta