Caltanissetta: 900 metri di collegamento tra via Romita e via Rochester, dividono la città.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Gli architetti Mauro Fornasero e Giancarlo La Rocca, a seguito di formale richiesta, hanno avuto un incontro franco e costruttivo con l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Marcello Frangiamone. Gli architetti hanno esposto che con regolare richiesta di accesso agli atti hanno constatato che all’Ufficio Tecnico del Comune ad oggi non c’è alcun progetto che riguarda il collegamento della via Romita con la via Rochester. Come evidenziato precedentemente esiste soltanto, nel programma triennale delle OO.PP. che continua ad essere inserito ciclicamente tra le opere da realizzare, un fantomatico collegamento tra la via Romita, la via Rochester e la via Mattarella che prevede un costo di realizzazione di sette milioni di euro, ma di tale collegamento non c’è traccia di progetto, non esiste nulla.

È stato indicato all’Assessore il cammino che si ritiene utile percorrere per approdare ad un risultato concreto che consiste in due punti: 1) Dare immediatamente incarico ad un tecnico (esterno o all’interno dell’U.T.C.) della redazione di un progetto di massima di uno stralcio minimo funzionale, per capire effettivamente quale cifra occorre per realizzare l’opera. 2) Attivarsi alla ricerca di un finanziamento in funzione del progetto di massima, con l’obiettivo di realizzare l’opera prima della conclusione del mandato elettorale. L’Assessore ai lavori Pubblici dott. Marcello Frangiamone si è dimostrato interessato all’idea e condivide il metodo, ma si è riservato, prima di esprimersi, di parlarne con il Sindaco Roberto Gambino (che detiene la delega all’urbanistica) e con L’ingegnere Capo del Comune Giuseppe Tomasella.

Ha preannunciato anche che è pervenuto un finanziamento da parte della Protezione Civile per il rifacimento del muro crollato dove appunto si interrompe oggi la via Romita, che a breve quindi sarà ripristinato. Da un calcolo sommario, la lunghezza di strada minima necessaria è di circa 900 metri, tale è la distanza che separa due grandi aree urbane della nostra città. In attesa di un veloce riscontro, gli architetti Fornasero e La Rocca, non abbassano la guardia sull’argomento, tanto più che sono stati sollecitati ad andare avanti da tantissimi cittadini.

Architetti Mauro Fornasero e Giancarlo La Rocca