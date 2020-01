Gentili genitori,

mentre vi apprestate a compiere la difficile difficilissima scelta della scuola superiore per vostra figlio/a, quello che magari continuare a chiamare con comprensibilissimo affetto protettivo “il mio bambino la mia bambina”, vorrei provare a delineare le caratteristiche di fondo dell’istituto Volta nelle sue tre principali articolazioni ( Scientifico, Scientifico-Sportivo, Tecnico Aeronautico).

Ma prima ancora vorrei fornirvi una principale raccomandazione su come compiere la scelta.

Trattandosi di un passaggio, che si compie prematuramente rispetto al percorso seguito fino al conseguimento della licenza media e soprattutto rispetto ai personali progetti di vita (che cosa farò da grande?), è indispensabile che la decisione si compia con un confronto largo, che impegni in primo luogo l’intera famiglia e i docenti che nel trienniodella scuola media hanno potuto apprezzare capacità, preferenze del giovane, non affidando tale decisione solamente all’autonoma volontà del figlio, come talora viene affermato dalle famiglie.

Posta tale condizione della scelta condivisa, che andrà confermata e rafforzata nel corso degli anni, occorre aver chiaro che nel paesaggio dal primo grado al secondo grado, rinnovandosi procedure contenuti ed obiettivi dell’insegnamento, verranno richiesti progressivamente metodologie tempi capacità di lavoro maggiori e più accurati, quale che sia l’indirizzo prescelto, liceale o tecnico.

In questo sforzo di inserimento dei nuovi studenti, specie nel primo e secondo anno, il Volta compie uno sforzo costante di sostegno e accompagnamento dello studente con attività di accoglienza e socializzazione, con una speciale attenzione alle problematiche del metodo di studio, con azioni di sostegno nelle discipline, nella quali potrebbero manifestarsi maggiori difficoltà, come la matematica la fisica o il latino, attraverso corsi e “sportelli” didattici, con azioni di “ consulenza “psicologica indirizzate alle singole classi o a singoli studenti, qualora si presentassero situazioni di particolare criticità, con la ricerca costante del dialogo con le famiglie.

Tutto ciò nella convinzione che divenire studenti “adulti” nel percorso quinquennale e cioè preparati responsabili consapevoli sia la comune finalità della scuola unitamente alla famiglia.

Quanto affermato finora può trovare una sua conferma anche nel fatto che il Volta, con la formazione culturale fornita, ha assicurato alla gran parte degli studenti che hanno proseguito gli studi universitari la capacità di ottenere buoni risultati, come dimostra l’annuale indagine Eduscopio( consultabile on line) della fondazione Agnelli su medie dei voti e crediti formativi conseguiti nel primo anno di studi universitari dagli studenti del Volta con un valore complessivo medio-alto.

Si tratta della linea fondamentale di lavoro dell’intera scuola, mirante ad assicurare, con uno studio rigoroso, una preparazione solida che possa realmente fornire orientamenti certi e credibili.

Entro tale cornice, che rappresenta il cuore del lavoro quotidiano che impegna in primissimo luogo i docenti, si inseriscono i nostri tre indirizzi – qui nelle pagine del Fatto nisseno illustrati attraverso alcune delle nostre attività- dei quali vorrei indicare quello che ritengo l’elemento più rilevante, quale che sia la tipologia.

Mi riferisco allo sforzo di coniugare preparazione teorica generale, affidata in primo luogo a insegnamenti quali Italiano, Matematica, base indispensabile per ogni corso di studio, con la dimensione pratico-laboratoriale attraverso discipline come la Fisica e le Scienze, specie allo Scientifico, nel quale tali discipline sono maggiormente potenziate, come Discipline Sportive, per lo Scientifico ad indirizzo sportivo grazie anche ad una stretta collaborazione con le federazioni e le associazioni sportive del territorio, le Scienze aeronautiche per il Tecnico dei Trasporti, che vengono sviluppate sia internamente ,con il laboratorio d’indirizzo, sia all’esterno mediante le attività di Alternanza scuola-lavoro (ora PCTO ) attuate con enti e aziende che operano nel settore a livello regionale e nazionale.

Invitando a conoscere la nostra offerta formativa, sia in occasione degli open days e sia anche attraverso incontri e colloqui individuali (quest’anno abbiamo introdotto mediante modulo reperibile sul sito la possibilità di richiedere “Una giornata al Volta”) mi auguro che nella vostra libera e meditata decisione consideriate, più o meno congiuntamente i due lati dell’orientamento e cioè per un verso le vocazioni che i vostri figli vanno sviluppando – non tanto preferenze occasionali- e per altro la credibile reputazione che attribuite alla scuola, scelta per la potenziale capacità di rispondere a tali vocazioni, più ancora che per impressioni momentanee.

Vito Parisi

(dirigente scolastico

IIS Volta – Caltanissetta)