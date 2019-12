Riccardo Savona, Presidente della commissione bilancio e programmazione,esprime vivo compiacimento a seguito dell’importante riconoscimento che gli è stato assegnato dai vertici dell’Unione Ciechi e ipovedenti di Sicilia.

“Ringrazio per il prestigioso riconoscimento tutta l’Associazione siciliana dell’Uici per avermi conferito questi riconoscimenti per le battaglie politiche e sociali che ho condotto per il miglioramento generale delle condizioni dei ciechi e degli ipovedenti nella nostra isola.

Ringrazio tra l’altro l’instancabile Presidente Regionale dell’Uici Prof.Gaetano Minincleri e il Segretario Regionale Dott.Giorgio Silvestro per avermi insignito della Pergamena in braille dello Statuto della Regione Siciliana e di un riconoscimento speciale per l’impegno profuso nel corso delle mia attività politica e parlamentare.

Posso solo continuare a lavorare con l’impegno e lo spirito di sempre per dare ulteriori risposte al mondo dei ciechi e degli ipovedenti che hanno le necessità e i bisogni primari per abbattere tutti i tipi di barriere,ed è compito degli uomini delle Istituzioni rispondere positivamente a questi sacrosanti diritti.”