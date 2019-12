La banda del bancomat entra in azione nel Nisseno, esattamente a Mazzarino, ma il colpo fallisce per la presenza di alcuni cittadini che hanno allertato i carabinieri. L’episodio si e’ registrato alle 4 del mattino. Ignoti, a bordo di un escavatore – risultato rubato – hanno provato a scardinare e portare via lo sportello della banca di credito cooperativo “Toniolo” di San Cataldo. La banda era gia’ al lavoro quando uno dei componenti si e’ reso conto di essere osservato da alcuni mazzarinesi presenti in piazza Colajanni. A quel punto i ladri sono fuggiti via con una vettura, con ogni probabilita’ anche questa risultata rubata. Indagini sono state avviate dai carabinieri che stanno visionando le telecamere dell’istituto bancario e delle attivita’ commerciali presenti nella zona.