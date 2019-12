“Dolce Sicily” (in programma dal 27 al 29 dicembre) punterà sempre sulla valorizzazione del torrone. Ma ci sarà anche tanto altro. Gli assessori Grazia Giammusso e Fabio Caracausi (così come Davide Merlino di “Sicily Event”) assicurano che saranno tre giorni di magia tra giocolieri, spettacoli, concerti e divertimento in un’atmosfera di festa tra colori e luci dove poter apprezzare il meglio dei prodotti tipici siciliani. Le “attrazioni” saranno “I Cugini della Serenata” (gruppo musicale composto da 5 cugini che amano le tradizioni) che si esibiranno il 27, i “Sikuli – Sicilian Band 2.0” (che propongono brani del folklore siciliano in chiave più moderna) che vedremo il 29, il giocoliere acrobatico Jonathan Marquis (il 28 e il 29), il “Gattomatto” (animatori professionisti, deejay, trampolieri, fachiri, maghi, coreografi, ballerini, fonici e tecnici preparati, presentatori, comici, ritrattisti) nelle tre serate, la band Music Christmas (composta da “babbi natale”) domenica 29; ci sarà pure un “momento” di lirica con il soprano di fama internazionale Olga Romanko che, accompagnata al piano da Davide Manigrasso, si esibirà la sera di domenica nell’aula magna del Palazzo dell’Università. Negli stand allestiti in corso Umberto saranno presenti selezionate aziende di “Stret Food” siciliane che proporranno i torroni nisseni, cioccolati, caramelle, pasticcini e tanto altro. E proprio a confermare che il filo conduttore della manifestazione continuerà ad essere il torrone, viene preannunciato che «i maestri del torrone siciliano faranno conoscere i segreti di un’eccellenza tutta nissena con show cooking e degustazioni». Ci sarà la “Casa delle Delizie” dove verrà ospitata una rassegna di opere d’arte dolciaria realizzata con dolci creati da alcuni dei migliori pasticceri siciliani. Nella “Casa delle Delizie” sabato 28 e domenica 29 i bambini potranno divertirsi e liberare la loro creatività con il “Junior Bakery Lab”. Non mancherà nemmeno un concorso, il “DolceArt”, in cui si potrà votare l’opera d’arte dolciaria che più è piaciuta, con premi ai tre pasticcieri che avranno realizzato i dolci più buoni e… spettacolari. Tra gli stand si aggireranno due “mascotte” che rappresenteranno sicuramente una irresistibile attrattiva per i bambini ai quali verranno distribuiti caramelle, cioccolati e torroncini. Le due “mascotte” (che arriveranno in città con una coloratissima Fiat 500) avranno un nome in tema con l’evento: Pistacchino e Mandorlina. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)