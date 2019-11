Diletta Leotta testimonial dello spot Intimissimi Uomo nella nuova campagna per la tv e il web.

Il divertente siparietto con il cliente “in mutande”: lei sensuale ma non volgare

Lo spot di Intimissimi Uomo con Diletta Leotta si è rivelato un successo. Tutti si sarebbero aspettati di vederla in uno sport per l’intimo femminile, invece la giornalista di Sky Sport ha dimostrato che non c’è bisogno di mostrare molto del suo corpo per apparire sexy. Infatti per lo spot ha indossato un abito di lana grigia castigatissimo, molto accollato e lungo al ginocchio. Un modello che Diletta Leotta ama indossare e che mette in risalto il punto vita stretto e la forma dei fianchi. A doversi mostrare è invece il ragazzo che sta provando dei boxer nel camerino, del resto la linea è pensata per gli uomini. Il ragazzo improvvisa un défilé ammiccante per la presentatrice, che sembra godersi lo spettacolo, almeno fino alla sorpresa finale. Considerata una delle donne più sexy della televisione italiana, ha confermato di non dover mettere nulla in mostra per conquistare il pubblico maschile e femminile. Sì, perché anche le donne apprezzano la sua capacità di non essere mai esagerata.