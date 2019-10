CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica due soggetti, un trentaduenne e un venticinquenne, entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione. Il trentaduenne, nel pomeriggio di ieri, nel corso del controllo è sopraggiunto presso la propria abitazione, dalla quale si era allontanato, mentre i poliziotti stavano eseguendo il controllo, riferendo loro che era uscito per andare a comprare le castagne. All’interno dell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno trovato quattro stranieri, uno dei quali in possesso di hashish. Quest’ultimo è stato quindi segnalato ex art.75 DPR 309/1990 per uso personale di stupefacenti. Il venticinquenne è stato, invece, rintracciato dagli agenti nella tarda serata di ieri in una via del centro storico, fuori dalla propria abitazione, e ai poliziotti ha riferito che era andato a comprare le cartine delle sigarette. Entrambi sono stati condotti in questura e, dopo gli adempimenti di rito, denunciati per evasione e ricondotti presso i propri rispettivi domicili.