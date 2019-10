CALTANISSETTA – Fervono i preparativi in casa Nissa Rugby per l’inusuale e quanto mai affascinante sfida contro “una macchina” in programma domenica 29 settembre alle ore 11.30 a Caltanissetta. La squadra nissena sarà protagonista, alla zona industriale, di un evento sportivo insolito: 8 uomini di mischia “lotteranno” contro una minipala. L’originale iniziativa è parte del ricco programma di eventi nel corso della kermesse nazionale organizzata dalla Dlf Macchine: il primo open house dell’azienda nissena leader nella vendita, noleggio e assistenza di mezzi.

Sarà una due giorni ricca di eventi dove sarà possibile provare in anteprima tutta la gamma di miniescavatori Cat Next Generation, e conoscere tutte le novità per l’edilizia e il movimento terra. Tante le aziende del settore che parteciperanno con i loro stand e mezzi. Sarà inoltre possibile partecipare alla gara operatori di sabato 28 settembre, dove chiunque potrà cimentarsi alla guida di un miniescavatore e superare delle prove di abilità. Sempre sabato sera anche una performance di ballo e musica organizzata da “Alosha” e dai “Bandits Crew”, un gruppo di ballerini di fama mondiale che arriveranno da Milano e riusciranno a far “danzare” i mezzi.

La squadra della palla ovale di Caltanissetta sarà partecipe anche il sabato con una corposa rappresentanza della formazione femminile seniores e del mini rugby: pronti dei giochi a tema con i mezzi pesanti.

Domenica, il “piatto forte, con il citato curioso confronto; una minipala sfiderà in una prova di forza la “mischia” della Nissa Rugby: chi sarà il più forte, l’uomo o la macchina?