MUSSOMELI – “La vita incomincia a cinquant’anni”: lo hanno espressamente indicato nella maglietta che hanno gioiosamente indossata sabato sera, allorquando in un noto locale hanno voluto festeggiare il raggiungimento della tappa del mezzo secolo di vita. Un esercito di cinquantenni hanno risposto positivamente agli organizzatori, i coniugi Vincenzo Lanzalaco e Teresa Butera, che hanno dato il loro benvenuto. Un evento celebrato i giorni successivi alla conclusione della festa patronale, facilitando così la partecipazione ai non residenti che rientrano nel paese natio per l’attesa circostanza. Un momento di festa, curata nei minimi particolari. E’ stato invitato il sindaco Catania che ha delegato a presenziare i suoi assessori Seby Lo Conte e Giuseppina Territo, che hanno portato i saluti e le felicitazioni del primo cittadino. Due momenti hanno caratterizzato la festa, iniziata alle 19,30 presso il santuario Maria SS. dei Miracoli con la messa di ringraziamento dei cinquantenni per il dono della vita, celebrata da Padre Liborio Franzù e nel ricordo di coloro a cui, purtroppo, non è stato riservato tale traguardo. La celebrazione eucaristica, con le letture e l’offertorio, è stata animata dagli stessi festeggiati. Torta e pergamena-ricordo hanno fatto da cornice all’evento, assai riuscito, fra brindisi, balli e discoteca, nella totale allegria dei partecipanti, egregiamente coinvolti dall’ eccellente Eros che ha saputo coordinare l’ottimo convivio con il momento della musica, facendoli scatenare tutti in pista. Da sottolineare anche che in tale contesto, poco dopo la mezzanotte, di sorpresa, è stato festeggiato anche il compleanno dell’assessore Lo Conte che ha ricevuto l’applauso dei presenti. Un evento di simpatica socialità per festeggiare ed archiviare mezzo secolo di vita. Questi i loro Nomi: Rosetta Genuardi, Calogero Costanzo, Maria Mistretta, Calogero Sola, Francesco Di

