CALTANISSETTA – Allineare i dati catastali degli immobili e le banche dati degli uffici comunali con quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate che gestisce e aggiorna l’archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane i cui dati sono certificati dai Comuni.

Con questo obiettivo il Comune di Caltanissetta e l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Caltanissetta, hanno avviato una collaborazione istituzionale che porterà alla stipula di un protocollo d’intesa. E’ quanto stabilito nel corso di una riunione tenutasi nei giorni scorsi a palazzo del Carmine tra i vertici del Comune e dell’Agenzia con i rispettivi dirigenti e funzionari. Per il Comune di Caltanissetta erano presenti il sindaco Roberto Gambino con il segretario generale Raimondo Liotta e gli assessori Giuseppe La Mensa, Marcello Frangiamone e Luciana Camizzi. Per l’Agenzia delle Entrate hanno partecipato il direttore provinciale Maria Antonietta Di Leo, il direttore dell’ufficio provinciale Territorio, Michelangelo Buttitta e il funzionario Antonio Favata, ex consigliere comunale di Caltanissetta.

La condivisione di banche dati e archivi sarà implementata nei diversi uffici dell’amministrazione comunale che operano con tali dati: dall’urbanistica ai tributi passando per la polizia municipale, anagrafe, patrimonio e Ced. Un lavoro che risulterà utile per fronteggiare in modo ancor più efficace fenomeni di evasione o elusione delle tasse comunali grazie al riallineamento dei dati sugli immobili a partire da quelli catastali collegandoli alle effettive residenze certificate; ma servirà anche a rendere più facile l’accesso ai servizi per i cittadini. Alla riunione hanno preso parte i dirigenti Giuseppe Dell’Utri (urbanistica), Diego Peruga (polizia municipale e Ced), Claudio Bennardo (Finanze e tributi) e i funzionari responsabili di posizioni organizzative Angela Di Gesu (tributi) e Giuseppe Arcarese (Ced).