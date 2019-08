L’uomo di 37 anni, Rosario Greco, detenuto con l’accusa di omicidio stradale perche’ alla guida di un Suv l’11 luglio scorso travolse e uccise due cuginetti a Vittoria, quasi un mese prima avrebbe accoltellato un coetaneo per uno sguardo di troppo mentre si trovava davanti a un camioncino allestito a bar. A scoprirlo e’ stata la polizia che gli ha notificato in carcere una ordinanza di custodia cautelare per tentativo di omicidio emessa dal gip di Ragusa.