Sono stati dieci gli emendamenti presentati al bilancio di previsione 2019 che era stato deliberato dalla precedente Amministrazione. Gli emendamenti discussi ieri sera nel corso del Consiglio comunale convocato per approvare l’importante strumento finanziario sono: 170.000 euro per lavori efficientamento energetico e messa in sicurezza edifici pubblici (finanziato dal Mise); 60.000 euro per compensare eventuali minori entrate per garantire

il servizio di trasporto pubblico urbano (finanziato con introiti dei parcheggi); 34.866 euro per il programma “Scuole sicure” (finanziamento del Ministero dell’Interno); 3.000 euro per la prevenzione e il contrasto al randagismo; 7.787.874 euro con il Bando periferie che prevede interventi a Santa Barbara (è il finanziamento già ottenuto che va inserito in

bilancio perché inizieranno ad arrivare le somme man mano che si presentano i Sal); 100.000 euro riduzione incidentalità passaggi pedonali (finanziamento della Regione Sicilia); 144.322 euro per indagini diagnostiche e verifiche sul rischio sismico edifici scolastici (Regione Sicilia); 350.000 euro per cantieri lavoro per disoccupati (Regione Sicilia); 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di emergenza della discarica (Regione

Sicilia); 263.000 euro provenienti in parte da trasferimento regionale accisa

elettrica e in parte dai proventi piscina comunale (saranno impiegati per spese di riscossione e gestione tributi, transazioni e utenze gas). Alla riunione hanno preso parte 20

consiglieri: 14 della maggioranza M5S (assente soltanto il capogruppo Gualtiero

Guarino) e 6 dell’opposizione (Giarratana, Petrantoni, Mulè, Bruzzaniti, Adornetto, Mazza).

Dopo la relazione dell’assessore Luciana Camizzi si è sviluppato il dibattito durante il quale i consiglieri di opposizione hanno evidenziato quelle che sono, a loro giudizio, le criticità di

questo bilancio. Tra questi la richiesta di Adornetto di conoscere i beneficiari del 25 immobili comunali concessi in comodato d’uso gratuito e la mancanza di somme destinate al personale per il recupero dei tributi non pagati. Prima della votazione l’opposizione

ha abbandonato l’aula, dicendo: «Il bilancio di Ruvolo ve lo approvate voi». Emendamenti e bilancio sono stati approvati con 13 voti favorevoli e l’astensione del presidente Magrì.

La Sicilia