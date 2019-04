L’Ajax regala un uovo dal “cacao amaro “ alla Juve. Un 1-2 ieri sera a Torino che poteva essere

ancora piu’ marcato. L’ Ajax ha mostrato senso dell’organizzazione, gioco spettacolare e tanta forza fisica di tanti giovani di talento. Da sportivi , “Tanto di cappello” a una Signora squadra.

Per quanto riguarda la Juve, il solo Ronaldo può fare la differenza in Italia ma non in Europa.