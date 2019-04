Il sogno di concludere il campionato imbattuta è crollato quasi sul traguardo per la Pro Nissa, corazzata costruita con ingenti investimenti economici e che ha dominato il girone A del campionato regionale di futsal di serie C1. Il quintetto di Caltanissetta è stato sconfitto a Partinico per 4 a 2 al termine di una gara che si è chiusa con 4 cartellini rossi, due per i padroni di casa e due per i nisseni.

Padroni di casa combattivi, atleti di Caltanissetta “leggeri” nell’approcciare il match. Al 1’ il numero uno Avanzato si ‘becca’ il primo cartellino giallo per un fallo di mano in uscita bassa al limite dell’area su un avversario pronto a calciare. Sulla susseguente punizione i neroverdi mettono paura colpendo la traversa. Prima occasione per i nisseni al 3’ nei piedi di capitan Marino ma il portiere neutralizza. Partinicaudace pericoloso al 10’: errore in disimpegno sotto porta dei biancorossi ma Avanzato sventa la minaccia. Al 15’ i nisseni perdono palla a centrocampo con Di Stefano, ripartenza rapida dei locali che trovano il vantaggio con una micidiale conclusione di Giorgio Cutrona.

Al 17’ ancora i padroni di casa, che approfittano delle linee troppo lunghe dei biancorossi, da due passi conclusione a botta sicura ma Avanzato dice ancora no. Si affaccia la Pro Nissa dall’out di destra: traversone al centro area ma non arriva sulla sfera De Agostini che spreca una ghiotta occasione. Al 25’ pareggio della Pro Nissa con De Agostini, strappo prorompente sulla fascia destra supera l’avversario trovando lo spiraglio giusto per battere a rete. Al 27’ Borges si gira in area e da due passi non trova incredibilmente la porta. Squadre al riposo sul risultato di uno a uno. Ad inizio ripresa il Partinicaudace innesta la quinta con i talentuosi esterni Partinicesi Filippo Giangrande, che realizzava una rete d’antologia, a seguito di un inspirato assist di Giorgio Cutrona, e siglando il 2 a 1 con un tiro al volo all’incrocio dei pali che, letteralmente, mandava in visibilio il pubblico presente, e poco dopo si perveniva al 3 a 1 messo a segno dal funambolico e imprevedibile Vincenzo Lucchese che siglava una rete a seguito di una ubriacante e reiterata azione personale.

Pro Nissa colpita nell’orgoglio che rialza la testa e si getta in avanti. Al 12’ accorcia le distanze capitan Marino, tutto solo in area, che supera agevolmente l’estremo difensore. Ma ancora una volta nel momento di massima spinta arriva il gol del 4 a 2 dei padroni di casa con Giorgio Cutrona che capace di chiudere il match con una ulteriore percussione centrale chiusa con un tiro rasoterra alla destra di Avanzato.

Sul 4 a 2 gli animi si surriscaldavano ed il finale è una brutta pagina di non sport: tensione alle stelle, scontri violenti e la coppia arbitrale Masaniello e Mongiovì riteneva opportuno fare concludere anzitempo il match a Giangrande e Cutrona per il Partinicaudace e a Marino e De Agostini per la Nissa.

In casa Pro Nissa, archiviata la grande amarezza, già si pensa all’ultima gara della stagione da giocare in casa contro il Marsala per chiudere bene la stagione davanti ai sostenitori nisseni e festeggiare le prevista promozione.