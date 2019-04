CALTANISSETTA – Si è svolto, mercoledì 10 aprile, presso l’asilo nido di Caltanissetta, “Colajanni, l’incontro tra la Coordinatrice della Consulta femminile comunale Loredana Rosa e la Coordinatrice dei tre Asili nido gestiti dalla Cooperativa La Garderie, Ilaria Tatoli; tema dell’incontro definire e avviare il percorso che conduce alla nomina dei Comitati di Gestione degli Asili nido, come previsto dal “Regolamento di gestione degli asili nido comunali”. Si è convenuto di predisporre immediatamente gli atti necessari all’istituzione dei Comitati sia per la rappresentanza di genitori e genitrici, sia per la rappresentanza a del personale. Per quanto riguarda la rappresentanza genitoriale sarà richiesta agli utenti del servizio di dichiarare la loro disponibilità a fare parte del comitato di gestione e successivamente si provvederà all’estrazione dei due rappresentanti per ciascun nido; per quanto riguarda le rappresentanti del personale saranno elette dalle colleghe sempre in numero di due per ciascun nido. La Coordinatrice Rosa esprime il suo apprezamento per la disponibilità dimostrata dalla Tatoli e assicura le cittadine e i cittadini utenti che continuerà a seguire l’iter istitutivo dei Comitati di Gestione degli a ili nido di Caltanissetta fino al loro insediamento. Nei prossimi giorni la Coordinatrice della Consulta femminile incontrerà la Coordinatrice dell’ Asilo nido di Santa Barbara ancora a gestione diretta del Comune perché si attivino le stesse procedure.