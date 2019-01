CALTANISSETTA – Le guardie zoofile di Caltanissetta su segnalazione di alcuni cittadini hanno salvato sei cuccioli con la mamma, i cuccioli si trovavano in una situazione di pericolo per il posto dove sono stati rintracciati. E’ stato informato il comando ed subito si è attivata la procedura per mettere in sicurezza per evitare che potessero essere investiti. Adesso si trovano al canile la mamma verrà sterilizzata e riammessa nel territorio e i cuccioli verranno inseriti in un circuito mediatico per essere adottati. L’intervento ha portato non solo a togliere il pericolo dalla strada dei cuccioli ma a ridurre il fenomeno del randagismo con l’intervento della sterilizzazione, questa è un ottima collaborazione tra il comando di polizia municipale la città e le guardie zoofile. (Foto di repertorio)