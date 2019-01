CALTANISSETTA – Sarebbe una buca la causa dell’incidente occorso ad un adolescente nisseno, sabato sera in via Benedetto Croce a Caltanissetta. Il sedicenne, a bordo di uno scooter, è finito contro il selciato ed è stato poi soccorso dalle forze dell’ordine che casualmente transitavano in quella zona. Il ragazzo ha additato una buca come causa del sinistro e poi ha telefonato al padre per farsi accompagnare al pronto soccorso; lievi escoriazioni al viso e alle mani: dimesso con dieci giorni di prognosi.