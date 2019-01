Per il quarto anno consecutivo, e’ stato organizzato dall’ASD AIRAM e dai coach Emilio Galiano e Davide Arcarisi il memorial Michele Talluto in ricordo del caro amico Michele Talluto, morto tragicamente il 27 luglio 2014 nelle acque dell’isola di Ustica, mentre stava collaudando delle attrezzature utilizzate per le immersioni. Ancora una volta al Palacannizzaro, erano tantissimi i volti degli amici di Michele, cresciuti al campetto di Via Dalmazia, che non hanno dimenticato un grande amico la cui solarità ed allegria portano sempre nel cuore.

Alla manifestazione hanno partecipato i bambini delle categorie Esordienti ed Aquilotti di ben quattro Associazioni Sportive: l’ASD Airam, l’Invicta, il Cusn ed il Basket Sommatino.

Nei due campi allestititi all’interno del Palacannizzaro i bambini hanno dato vita ad una mini maratona di basket con partite 3c3 sprint che si sono susseguite senza soluzione di continuità.

Alla fine della serata i bambini stanchi ma felici hanno brindato insieme a tutti i Coaches all’arrivo del nuovo anno. (Foto di repertorio)