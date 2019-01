Paura e caos per un incidente stradale sulla A19 all’altezza dello svincolo di Scillato questo pomeriggio intorno alle 14. Sono rimasti coinvolti due camion e la pattuglia della polizia stradale della sezione di Buonfornello.

Gli agenti della polstrada (uno di San Cataldo in provincia di Caltanissetta) sono interventi per un camion in avaria in quel tratto di strada. I poliziotti stavano effettuando rilievi e controlli, quando un camion carico di bombole del gas ha travolto l’auto della polizia stradale. Gli agenti sono rimasti fortunatamente illesi, perché fuori dal veicolo. Mentre il conducente dell’autocarro un ragazzo catanese di 21 anni ha riportato delle ferite.

Sul posto un’ambulanza del 118 ha trasportato l’autotrasportatore, ferito lievemente, all’ospedale di Termini Imerese. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per assicurarsi che il carico di bombole fosse spostato in sicurezza.

Sulla sede stradale si è riversato dell’olio che ha formato una grande chiazza. Intanto le auto si sono incolonnate per alcuni chilometri. I mezzi sono stati spostati nella corsia d’emergenza e il traffico lentamente è defluito. Una ditta specializzata è stata chiamata per rimuovere la pericolosa scia d’olio. (di Silvia Iacono, fonte gds.it) (Foto di repertorio)