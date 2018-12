CALTANISSETTA -La Pro Nissa, tra le mura amiche del PalaMilan a Caltanissetta, supera con un netto 9 a 2 il Partinicaudace ed ottiene l’undicesima vittoria in altrettante gare disputate nel girone A del campionato regionale di futsal di serie C1. Una contesa a senso unico con i nisseni padroni assoluti del campo e del gioco. I biancorossi reduci della brillante vittoria in Coppa, con l’unico assente capitan Graef rientrato per qualche settimana in Brasile, dopo una prima fase di studio vanno subito avanti già al 4’ con Lo Bongiorno, autentico match winner, con una staffilata da lontano che non dà scampo al portiere. Un minuto dopo ci prova Borges che conclude di poco alto una bella giocata con Lo Bongiorno. Al 7’ è Colore che va vicinissimo alla rete ma la conclusione termina di un soffio a lato. I nisseni arrivano da ogni parte del campo e con grande facilità sotto porta, gli ospiti non riescono a rispondere facendo enorme fatica a superare la metà campo. Al 9’ arriva il raddoppio: sponda di Borges per Colore che tutto solo da due passi spinge in rete. Al minuto 11’ La Malfa, ottima la sua prestazione che “ripete” quella di Coppa, vicino alla rete ma la sfera scheggia la traversa. Al 17’ arriva la terza rete con Lo Bongiorno: conclusione millimetrica che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Al 20’ nell’unica sortita offensiva degli avversari arriva la rete del 3 a 1, conclusione da fuori non irresistibile Avanzato non riesce ad afferrare la sfera che termina sui piedi di Giangrande che deposita alle spalle del portiere. La Pro Nissa per nulla doma due minuti dopo cala il poker con Borges che, di tacco, mette la palla in rete. Nella ripresa il copione è identico al primo tempo, netta supremazia dei nisseni che si scontra con una volenterosa azione di contrasto da parte degli ospiti. Al 5’ arriva la rete ancora una volta di Lo Bongiorno. Al 7’, sul tabellino dei marcatori, anche De Agostini iscrive il suo nome. Al 10′ conclusione ospite dalla corta distanza ma Avanzato, totalmente inoperoso, respinge la sfera compiendo un autentico miracolo. Capovolgimento di fronte ed è settima rete per i biancorossi, stavolta con Mosca, che supera il portiere con un dribbling e appoggia indisturbato in fondo al sacco. Arriva la girandola dei cambi, e a fare il debutto in campionato è il secondo portiere Di Proietto, buona la sua prova con alcuni interventi che gli consentono di scrollarsi di dosso la tensione dell’esordio. Al 14’ arriva la seconda rete ospite: sempre Giangrande, autore di una doppietta. Al 18’ la rete di capitan Marino che festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno. A chiudere la contesa la rete del capocannoniere del torneo il “carioca” Borges che arriva così a quota 21.

In casa Pro Nissa il pensiero è già rivolto al recupero di campionato contro il Palermo calcio a 5 previsto per giovedì sera: i nisseni vorrebbero dare la stoccata decisiva per allungare sulle dirette inseguitrici.