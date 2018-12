Il Comune di Butera è risultato il primo in Sicilia in materia di contributi che la Regione ha concesso ai Comuni per aver superato il 65% di percentuale per la raccolta differenziata. Al Comune di Butera, infatti, è stato comunicato da parte della Regione che riceverà la somma di 187.555,23 euro. Si tratta del “tesoretto” più alta in assoluto che il governo regionale ha concesso ai 31 comuni siciliani (tra cui anche Delia e Mazzarino) per premiarne la virtuosità in materia di raccolta differenziata. Il contributo prevede una quota fissa di 32.558,07 euro ed una quota variabile in rapporto alla densità demografica che ammonta a 155.297,16 euro. Il Comune di Butera ha una popolazione di 4691 abitanti ed una densità di 168,83 abitanti per chilometro quadrato. Ovviamente, la notizia del record legato al contributo più cospicuo concesso dalla Regione al Comune per la differenziata ha riempito d’orgoglio il sindaco Filippo Balbo. <Siamo i primi in Sicilia; ringrazio a nome mio e dell’amministrazione, che mi onoro di guidare, il Presidente della Regione Sicilia ed il Governo Regionale per questo riconoscimento che, al di là del valore economico, naturalmente importante, ci ripaga dell’impegno e della costanza nell’attenzionare il servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani>. Il sindaco ha poi concluso: <Ringrazio i cittadini buteresi virtuosi e quanti hanno collaborato per il raggiungimento di questo storico risultato! Ringrazio gli operatori, tutti quanti, con i quali abbiamo condiviso il percorso virtuoso che ci ha portato al risultato raggiunto! Impegneremo il contributo per migliorare ancor di più il servizio e per raggiungere risultati sempre migliori!>. Il Comune di Butera nell’anno 2017 è risultato l’ottavo assoluto in tutta la Sicilia in materia di raccolta differenziata con una percentuale raggiunta che è stata pari al 74,90%.