San Cataldo. Processo a Gesù: più di 200 figuranti, spettacolo live e LIS per un Mercoledì Santo spettacolare e inclusivo

In occasione del Mercoledì Santo, previsto per il 1° aprile, San Cataldo si prepara a vivere un momento di forte carica emotiva con il “Processo a Gesù”, spettacolo storico‑teatrale che vedrà più di 200 figuranti cimentarsi nella rappresentazione live del processo di Cristo. L’evento, curato dall’associazione “CRISTOREVOLUTION”, si distingue non solo per la sua fedeltà alla tradizione, ma anche per l’attenzione all’inclusività, grazie al servizio LIS (Lingua dei Segni Italiana), posizionato sotto il palco.

Il “Processo a Gesù”, momento centrale del Mercoledì Santo a San Cataldo, rappresenta una delle espressioni più intense della tradizione locale, in cui spiritualità, teatralità e partecipazione popolare si fondono in un’unica esperienza collettiva. La rappresentazione, preceduta da un suggestivo corteo storico con centinaia di figuranti in costume, rievoca l’atmosfera della Gerusalemme del tempo di Cristo e culmina nella messa in scena dal vivo del processo, trasformando il racconto evangelico in rito condiviso.

A differenza degli anni precedenti, questa edizione non prevede l’utilizzo di playback: ogni parola sarà recitata in tempo reale, conferendo al pubblico una maggiore immediatezza e coinvolgimento.

L’iniziativa è il risultato della sinergia tra le associazioni del territorio e dei tanti cittadini appassionati che hanno contribuito con entusiasmo. Come sottolinea la presidente di CRISTOREVOLUTION, Veronica Ferrara: “Non abbiamo mai perso di vista il nostro progetto – ovvero tramandare questa tradizione approcciandoci alla festa con il massimo rispetto dei testi e conferendo dignità artistica a ogni singolo elemento. Abbiamo lavorato seguendo il principio del coinvolgimento, con l’intento di valorizzare l’esperienza di chi, come noi, ama profondamente questa celebrazione e la custodisce nel nome della città.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli sponsor, il cui supporto e la cui fiducia si sono rivelati fondamentali per la riuscita dell’iniziativa.

<<Il “Processo a Gesù” è più di una rievocazione religiosa: è un patrimonio culturale dell’intera Città. Portare questa tradizione nel cuore della nostra comunità, con la partecipazione di centinaia di persone, dimostra che le radici si rafforzano quando tutti, senza eccezioni, possono esserne parte>>, ha dichiarato il Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato – commentando l’importanza della manifestazione. Mentre l’Assessora alla Cultura e vice sindaca, Marianna Guttilla, ha posto l’accento sull’aspetto formativo e sulla valorizzazione del territorio, sottolineando come <<il sostegno del Comune a iniziative come questa nasca dalla volontà di valorizzare le energie giovanili e il sapere artigianale dei nostri artisti e come un progetto che coniuga tradizione, accessibilità e rigore scenico rappresenti il modello culturale che intendiamo promuovere per la nostra città>>.

L’evento, si conferma non solo un momento di fede e riflessione, ma anche una preziosa occasione di aggregazione sociale, inclusiva e culturale per l’intera cittadinanza.