Il prof. Mario Varvaro (UniPa) insignito del Dottorato honoris causa dall’Università di Heidelberg

Il prof. Mario Varvaro, ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi) dell’Università di Palermo, è stato insignito del titolo di Dottore di ricerca in Giurisprudenza honoris causa dall’Università di Heidelberg, la più antica Università tedesca e una delle istituzioni accademiche più autorevoli del panorama europeo.

Il riconoscimento si colloca in un percorso scientifico di consolidata rilevanza nazionale e internazionale. Varvaro fa parte della comunità degli Humboldtiani, che conta fra i suoi componenti ben 63 Premi Nobel, e di recente ha ottenuto un finanziamento del MUR di oltre 2 milioni di euro per il progetto RIFRIL, da lui ideato e coordinato.

“Il dottorato conferito al professor Varvaro – afferma il Rettore Massimo Midiri – è motivo di orgoglio per l’intero Ateneo, che vede riconosciuta a livello internazionale la qualità della propria ricerca nella tradizione della scuola romanistica inaugurata da Salvatore Riccobono”. “Questo riconoscimento – sottolinea il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Armando Plaia – attesta la rilevanza scientifica del lavoro di Varvaro e il suo contributo al rafforzamento dei rapporti dell’Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza con uno dei più prestigiosi atenei europei”. Deliberato all’unanimità dal Senato del più antico Ateneo tedesco, il titolo sarà conferito il prossimo 27 novembre nella storica Aula della Alte Universität.

