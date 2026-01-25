Salute

Alcaraz, proposta di matrimonio agli Australian Open: “Carlos, sposami”

AdnKronos

Dom, 25/01/2026 - 04:58

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si sposa? Oggi, domenica 25 gennaio, il numero uno del mondo ha ricevuto più di una proposta di matrimonio agli Australian Open 2026. Durante il match contro lo statunitense Tommy Paul, numero 20 del mondo, Alcaraz si stava preparando a ricevere quando uno spettatore ha urlato dagli spalti: "Carlos, sposa mia figlia". Poi, ecco arrivare la concorrenza: "Carlos, sposa mia cognata", "Carlos, sposami". La reazione di Alcaraz la dice lunga: lo spagnolo abbassa lo sguardo, al limite dell'imbarazzato, e prova a concentrarsi sulla risposta, ma non riesce a trattenere un sorriso divertito.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Necrologi di Caltanissetta