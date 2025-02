Da quell’antico “stallone sui cantacucchi” (di Salvatore Vaccaro)

La settimana scorsa ne abbiamo parlato da quel Monte e nella Masseria di “Bonanotte”, e, proprio in basso, eccoti una “Serra di vacche”, per dire che di quelle tantissime mucche non c’erano più di, almeno, un secolo fa; come, pure lì, ad un chilometro verso est, ci furono quelle centinaia di cavalli sullo “Stallone Cantacucchi”, e che scomparvero, ormai definitivamente, in quel tempo lontano dal barone Trabia, oppure dal marchese Ventimiglia. Così, come sempre, mi veniva in mente di immaginargli sull’unico stallone con dei cavalli, particolarmente arabi, e di un purosangue nobile con il suo bellissimo muso e con della pelle molto sottile, nonché dei suoi peli cortissimi e lucenti! Rivederli sarebbe qualcosa eccezionale e non avrebbe mai pensato di un altro “stallone”?! Nel vocabolario italiano si dice che il cavallo è maschio, e che è destinato alla riproduzione? Certamente. Ma nel vocabolario siciliano di centinaia di anni fa, si legge che “lu stadduni” è su di “una bestia da cavalcare” e destinarla, sia per la monta, nonché per la sua razza. A proposito, di questo “Stallone Cantacucchi”, bisognerebbe parlargliene pure di un “progetto esecutivo, dall’Assessorato Regionale siciliano dell’Agricoltura, per la “salvaguardia e la tutela del patrimonio boschivo”, attraverso interventi di ripulitura dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati tra cui nel Comune di Mussomeli, nella località Reina e Cantacucchi!? Intanto mi viene pure di pensarci e di fargli “cantare su quei cucchi”? O che ci fosse di un “Cantacuccu”, come scriveva Traina, nel vocabolario siciliano nella metà dell’800, in cui “Tagghiari a cantacuccu”, detto cioè di “tagliar i rami agli alberi fino al tronco”? Oppure che “Oggi tuttu e dumani cantacuccu” cioè “oggi leone e domani coglione”?? Campa cavallo! Ma “ddu CUCCU” è probabilmente del “cuculo”, che dagli alberi fa sempre sentire e “cantargli” a tutti di quel suo “CANTO”!? Intanto, un altro “stallone”, di circa più di un secolo fa, lo avemmo dentro quel nostro paese, proprio dai carabinieri, soprattutto, dietro alla chiesa dei Monti, in cui vi utilizzarono camminandovi sui cavalli di tanti anni fa a Mussomeli, anche se, però, né da piccoli o grandi, non li ho mai viste. Da una foto, di circa 70 anni fa, si possono rivedere quel palazzetto dello “Stallone dei Carabinieri”, sotto proprio nel lato sud-est dei Monti! C’è, anche, una foto con due buoni carabinieri, da sette bambini e con il sacerdote Canalella nella chiesa dei Monti, davanti alla caserma, attorno al 1950/55! In quella ex-caserma, attorno al 1980, ci fecero alcune classi della scuola media, poi tolte dal 2000, ed altre cose. Da un po’ di anni, sotto c’è la Biblioteca, e sopra ci sono anche da alcuni servizi esterni. In particolare, adesso, nella parte bassa, con una manutenzione del Comune, dal 2021 fino al 2023, è stato così recuperato, sistemato e realizzato di un centro della formazione, proprio da quel vecchio “Stallone dell’ex caserma dei carabinieri” nei Monti! A proposito, vorrei metterci anche qualche foto, non più sulla Caserma dei Monti, ma su quella nuova, da più o men di quarant’anni fa, in Via Salvatore Quasimodo, con il Comando della Compagnia e nella Stazione dei Carabinieri, ricordandoci, pure, nel 7 ottobre del 2000, dove fu preparata anche l’intitolazione al “Brigadiere Antonino Diliberto”, ucciso, nel 1932, allora da un assassino latitante di Mirandola (Modena), in cui riuscì ad aiutare lo stesso altro carabiniere nel massimo del suo dovere. Venticinque anni fa, per l’inaugurazione del “Brigadiere Diliberto”, ci vennero due Generali, altri ministri, tra cui Cardinale, dei sindaci, consiglieri, e, soprattutto, da parte del primo Ministro della Difesa, Sergio Mattarella, e che, oggi, è ancora il nostro “Presidente della Repubblica”, iniziatasi nell’anno del 2015, e così continuerà ad essere quella seconda volta del Presidente, fino al 2029!