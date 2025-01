Terza Categoria. Saraceno e Tre Torri in testa, ma Bompensiere e Montedoro incalzano le due agrigentine

Nel campionato di Terza categoria colpo grosso delle due agrigentine Saraceno e Tre Torri di Campobello di Licata che balzano entrambi in testa alla classifica con 17 punti a testa.

Montedoro Calcio

La Saraceno ha battuto fuori casa 0-3 il Delia con le reti messe a segno da Puccio, Argento e Iannello. Il Tre Torri di Campobello di Licata invece ha superato 3-1 l’Acquaviva alla quale non è bastato il solo gol messo a segno da Canalella.

Per il resto, continua a far bene il Montedoro che ha battuto fuori casa 0-2 la Buterese con le reti di Galante e Punturello. Per il resto, s’è chiusa 1-1 la sfida tra Riesi B e Real Suttano con i resuttanesi in gol con Barba.

Sempre in tema di Terza categoria risale in classifica la Caterinese che ha battuto con un netto 5-1 finale il Sutera con le reti di Natale, Amoroso, Carvotta, Amico e Armenia. Per i suteresi gol della bandiera di Orlando.

Infine, risale anche il Bompensiere Family che ha piegato 2-1 il Marianopoli. Alle reti bompensierine di Campanella e Nicosia, ha replicato Insinna per i manchesi per il definitivo 2-1. In classifica le due agrigentine sono prime con 17 punti, mentre ad un punto, a quota 16, ci sono Bompensiere e Acquaviva, e con 15 il Montedoro e a 14 il Marianopoli. Insomma l’equilibrio regna sovrano in Terza categoria.