Terza Categoria. Montedoro e Acquaviva con il turbo; finisce 2-2 tra Caterinese e Marianopoli; vincono ancora le capolista agrigentine

Nel campionato di Terza categoria le due capolista Agrigentine marciano a tutta. Il Tre Torri Campobello ha espugnato 1-3 il campo del Real Suttano in gol con Calì, mentre per gli agrigentini hanno segnato Falsone, Ilardo e Rizzo. Tennistico il 6-0 con il quale la Saraceno di Ravanusa ha superato la Buterese. Un risultato tondo che ha permesso alla compagine ravanusana di mantenersi al vertice del girone unico. Per il resto, roboante la vittoria del Montedoro del presidente Pulci 4-0 sul Bompensiere Family con reti di De Mare, Spina e Punturello (2).

Nell’altro derby nisseno l’Acquaviva ha superato fuori casa 1-3 il Delia con le reti di Petrone, D’Amico e Spoto, mentre per i deliani è andato a segno Mancuso. Si è invece chiuso 2-2 il derby tra Marianopoli e Caterinese con le reti di Gangi e Trubia a cui ha replicato la squadra manchese con Susso e Grasso. Infine, pari tra Sutera e Riesi B con reti di Alfano per il Sutera e Alfonso per il Riesi.

In classifica dopo le agrigentine Saraceno e Tre Torri con 20 punti c’è l’Acquaviva con 19, il Montedoro con 18, il Bompensiere con 16 e il Marianopoli con 15, con 6 squadre in cinque punti.