Seconda Categoria. Finisce in parità 2-2 il big match Riesi- Sporting Casale; l’Amo Gela risale al secondo posto

Nel campionato di Seconda Categoria, nel girone G, il big match tra Riesi 2002 e Sporting Casale s’è chiuso in parità. Vantaggio riesino con Didone e rimonta dei catenoti. Nel finale pari 2-2 ancora di Didone. Il Riesi mantiene la testa della classifica con due punti vantaggio sullo stesso Sporting e sull’Amo Gela Dorica.

I gelesi hanno battuto 0-4 il Raddusa con gol di Ascia, Domicoli, Faraci e Parisi. Un poker che dunque ha permesso ai gelesi di risalire la classifica e di attestarsi al secondo posto in classifica. Solo pari 2-2 in casa per il Real Gela con il Lagoreal. Per i gelesi in gol Di Stefano e Spadaro.

Sconfitta esterna, infine, per l’Atletico Nissa sul campo della quotata Valguarnerese. La partita s’è chiusa 1-0 ma va detto che l’Atletico l’ha affrontata con numerose defezioni che non gli hanno permesso di schierare in campo la formazione titolare. In ogni caso, i nisseni hanno ben tenuto il campo a Valguarnera disputando una gara volitiva e generosa.